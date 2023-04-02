Universal: в Мексике при возгорании воздушного шара погибли по меньшей мере два человека

В мексиканском штате Мехико над археологической зоной Теотиуакан погибли по меньшей мере два человека из-за того, что загорелась корзина воздушного шара.

Об этом пишет издание Universal.

«По крайней мере два человека погибли, а 13-летняя девочка получила травмы из-за падения с воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в штате Мехико», — сказано в материале.

Отмечается, что пилота забрали с места родственники, поэтому его местонахождение и состояние здоровья неизвестны.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что число погибших в результате сильного торнадо в ряде штатов США увеличилось до 26.

Десятки тысяч потребителей остались без электричества.