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Mainichi: в Японии назвали грабителями студентов с Украины из-за отказа платить за учёбу

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Председатель языковой школы в Японии назвал учащихся с Украины студентов грабителями, поскольку они отказались платить за обучение.

Об этом пишет газета The Mainichi.

«Некоторые из украинских студентов высказали возражения против платы за обучение в языковой школе», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, подобные заявления украинских студентов связаны с тем, что от них потребовали оплатить период, который изначально должен был быть бесплатным.

После этого председатель школы назвал студентов «грабителями» и «беженцами-аристократами».

Однако позднее, как отмечается, ему пришлось извиниться за свои слова.

Ранее беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

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