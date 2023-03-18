Mainichi: в Японии назвали грабителями студентов с Украины из-за отказа платить за учёбу
Об этом пишет газета The Mainichi.
«Некоторые из украинских студентов высказали возражения против платы за обучение в языковой школе», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, подобные заявления украинских студентов связаны с тем, что от них потребовали оплатить период, который изначально должен был быть бесплатным.
После этого председатель школы назвал студентов «грабителями» и «беженцами-аристократами».
Однако позднее, как отмечается, ему пришлось извиниться за свои слова.
Ранее беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.