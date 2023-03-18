Небензя: у США, ЕС и Британии есть два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта из России
Он напомнил, что российская сторона дала своё согласие на продление продуктовой сделки на 60 дней, до 18 мая.
«У них (США, ЕС, Лондона. — RT) есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — цитирует Небензю РИА Новости.
Ранее замминистра главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по экспорту российской сельхозпродукции.