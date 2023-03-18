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Небензя: у США, ЕС и Британии есть два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта из России

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что у США, Европейского союза и Великобритании есть два месяца, чтобы снять все санкции, которые препятствуют сельхозэкспорту из России.

Он напомнил, что российская сторона дала своё согласие на продление продуктовой сделки на 60 дней, до 18 мая.

«У них (США, ЕС, Лондона. — RT) есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее замминистра главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по экспорту российской сельхозпродукции.

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