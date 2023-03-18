Косачёв: Россия имеет все основания для введения жёстких санкций в отношении МУС

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал решение Международного уголовного суда, досудебная палата которого выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Об этом пишет РИА Новости.

«Россия имеет все юридические основания для введения жёстких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников», — отметил Косачёв.

По его словам, вместе с дружественными странами было бы неплохо подумать над созданием институционального суда, который стал бы «альтернативой МУС».

Ранее досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдала «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за незаконной выдачи Международным уголовным судом, юрисдикцию которого Россия не признаёт, ордеров об аресте российских граждан.

Отмечается, что СК установит конкретных лиц из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения.