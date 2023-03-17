BFMTV: депутаты от оппозиционной группы выразили вотум недоверия правительству Франции

Депутаты от оппозиционной группы в нижней палате парламента выразили вотум недоверия правительству Франции из-за ситуации с пенсионной реформой.

«Я призываю к ответственности всех депутатов, чтобы защитить нашу демократию», — приводит телеканал BFMTV слова президента группы Бертрана Панше.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

По данным МВД, во Франции в ходе протестов, прошедших 16 марта после принятия пенсионной реформы, задержаны более 300 человек.