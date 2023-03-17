Узнать больше

BFMTV: депутаты от оппозиционной группы выразили вотум недоверия правительству Франции

Короткая ссылка
Депутаты от оппозиционной группы в нижней палате парламента выразили вотум недоверия правительству Франции из-за ситуации с пенсионной реформой.
BFMTV: депутаты от оппозиционной группы выразили вотум недоверия правительству Франции
  • Gettyimages.ru

«Я призываю к ответственности всех депутатов, чтобы защитить нашу демократию», — приводит телеканал BFMTV слова президента группы Бертрана Панше.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской Конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

По данным МВД, во Франции в ходе протестов, прошедших 16 марта после принятия пенсионной реформы, задержаны более 300 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить