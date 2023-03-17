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Ушаков: Москва и Пекин удовлетворены состоянием двусторонних отношений

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Москва и Пекин удовлетворены состоянием двусторонних отношений, они представляют собой стратегическое взаимодействие партнёров.
Ушаков: Москва и Пекин удовлетворены состоянием двусторонних отношений
  • РИА Новости

Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Как в Москве, так и в Пекине состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение. Эти отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и, можно сказать, продолжают активно набирать обороты», — сообщил он.

Ушаков уточнил, что в российско-китайских отношениях «нет ведущего, нет ведомого, нет каких-либо ограничителей».

«Речь идёт именно о стратегическом взаимодействии двух партнёров, которые друг другу доверяют и во многом разделяют одни и те же цели, одни и те же задачи», — подчеркнул Ушаков.

Также в МИД Китая отметили, что председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Россию проведёт с российским президентом Владимиром Путиным углублённый обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам.

В Кремле уточнили, что Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с визитом 20 марта, посетит Москву.

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