Япония и Великобритания подписали соглашение о космическом сотрудничестве
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«Главы ВВС Великобритании (Майк Уигстон) и Воздушных сил самообороны Японии (Сюндзи Идзуцу) подписали соглашение, определяющее будущее сотрудничество в области космоса», — говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Уточняется, что соглашение подразумевает обмен оперативными данными, совместные манёвры и обмен персоналом.
Депутат Европарламента от ФРГ Дэвид Макаллистер ранее обратился к Еврокомиссии по поводу существующих проблем у ЕС в космической сфере. По его словам, в настоящее время независимый доступ стран объединения в космическое пространство не гарантирован. С письмом немецкого политика ознакомился RT.