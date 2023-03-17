Япония и Великобритания подписали соглашение о космическом сотрудничестве

Власти Японии и Великобритании подписали соглашение о сотрудничестве в космосе.

«Главы ВВС Великобритании (Майк Уигстон) и Воздушных сил самообороны Японии (Сюндзи Идзуцу) подписали соглашение, определяющее будущее сотрудничество в области космоса», — говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Уточняется, что соглашение подразумевает обмен оперативными данными, совместные манёвры и обмен персоналом.

Депутат Европарламента от ФРГ Дэвид Макаллистер ранее обратился к Еврокомиссии по поводу существующих проблем у ЕС в космической сфере. По его словам, в настоящее время независимый доступ стран объединения в космическое пространство не гарантирован. С письмом немецкого политика ознакомился RT.