Власти Италии заявили о намерении выделить почти €8 млрд на борьбу с засухой
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Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.
«Мы намерены определить действия, которые необходимо предпринять на уже выделенные средства, которые, по первоначальной оценке, составят €7,8 млрд», — цитирует его ТАСС.
Он заявил о необходимости «обеспечить достаточное количество водных ресурсов для удовлетворения потребностей итальянских домохозяйств и предприятий, особенно в сельскохозяйственном секторе».
Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Италии.