Власти Италии заявили о намерении выделить почти €8 млрд на борьбу с засухой

Итальянские власти в ближайшее время рассмотрят указ о выделении €7,8 млрд на борьбу с засухой.

Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

«Мы намерены определить действия, которые необходимо предпринять на уже выделенные средства, которые, по первоначальной оценке, составят €7,8 млрд», — цитирует его ТАСС.

Он заявил о необходимости «обеспечить достаточное количество водных ресурсов для удовлетворения потребностей итальянских домохозяйств и предприятий, особенно в сельскохозяйственном секторе».

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Италии.