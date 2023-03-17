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Власти Италии заявили о намерении выделить почти €8 млрд на борьбу с засухой

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Итальянские власти в ближайшее время рассмотрят указ о выделении €7,8 млрд на борьбу с засухой.
Власти Италии заявили о намерении выделить почти €8 млрд на борьбу с засухой
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Об этом сообщил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

«Мы намерены определить действия, которые необходимо предпринять на уже выделенные средства, которые, по первоначальной оценке, составят €7,8 млрд», — цитирует его ТАСС.

Он заявил о необходимости «обеспечить достаточное количество водных ресурсов для удовлетворения потребностей итальянских домохозяйств и предприятий, особенно в сельскохозяйственном секторе».

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Италии.

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