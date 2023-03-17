Место европейцев на российском рынке могут занять Китай и даже США, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«И потом, да, Китай придёт на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны... США наверняка воспользуются ситуацией», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Филиппо отметил, что Россия станет ещё более самодостаточной страной, чем раньше.

Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.