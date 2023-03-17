Узнать больше

Французский политик Филиппо допустил, что место Европы на рынке России займут Китай и США

Короткая ссылка
Место европейцев на российском рынке могут занять Китай и даже США, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«И потом, да, Китай придёт на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны... США наверняка воспользуются ситуацией», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Филиппо отметил, что Россия станет ещё более самодостаточной страной, чем раньше. 

Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить