Французский политик Филиппо допустил, что место Европы на рынке России займут Китай и США
«И потом, да, Китай придёт на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны... США наверняка воспользуются ситуацией», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Филиппо отметил, что Россия станет ещё более самодостаточной страной, чем раньше.
Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.
По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.