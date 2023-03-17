DM: политика из Шотландии Хамзу Юсуфа раскритиковали за вопрос беженкам с Украины
Об этом пишет издание Daily Mail.
По данным издания, после совместного с беженками фото Юсуф спросил их, «где все мужчины».
После этого политика резко раскритиковала местная оппозиция.
Позднее Юсуф заявил, что не считает, что кто-либо из присутствующих был «оскорблён или расстроен» его вопросом.
Ранее беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.