Дуда назвал принятие Украины в Евросоюз общей политической целью для Польши и Чехии

Польский президент Анджей Дуда заявил, что принятие Украины в Европейский союз является общей политической целью для властей Польши и Чехии.

Об этом, как пишет ТАСС, Дуда сказал по итогам переговоров с чешским лидером Петром Павелом.

«У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза», — подчеркнул польский лидер.

По его мнению, Украина обладает большим потенциалом в разных сферах, среди которых сельское хозяйство, природные ресурсы и промышленность.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.