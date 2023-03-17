Дуда назвал принятие Украины в Евросоюз общей политической целью для Польши и Чехии
Об этом, как пишет ТАСС, Дуда сказал по итогам переговоров с чешским лидером Петром Павелом.
«У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза», — подчеркнул польский лидер.
По его мнению, Украина обладает большим потенциалом в разных сферах, среди которых сельское хозяйство, природные ресурсы и промышленность.
17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.