Лидеры Японии и Южной Кореи в Токио обсудят вопрос полной денуклеаризации КНДР
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«На встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Республики Корея мы хотим подтвердить взаимодействие Японии и Южной Кореи, а также Японии — Южной Кореи - США для полной денуклеаризации Северной Кореи», — отметил он.
Мацуно также назвал «неприемлемыми» ракетные пуски КНДР, которые угрожают безопасности Японии и региона.
Ранее Япония заявила КНДР решительный протест и резко раскритиковала запуск межконтинентальной баллистической ракеты.