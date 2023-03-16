Лидеры Японии и Южной Кореи в Токио обсудят вопрос полной денуклеаризации КНДР

Вопрос полной денуклеаризации КНДР будет обсуждаться 16 марта на встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Южной Кореи в Токио.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«На встрече на высшем уровне между лидерами Японии и Республики Корея мы хотим подтвердить взаимодействие Японии и Южной Кореи, а также Японии — Южной Кореи - США для полной денуклеаризации Северной Кореи», — отметил он.

Мацуно также назвал «неприемлемыми» ракетные пуски КНДР, которые угрожают безопасности Японии и региона.

Ранее Япония заявила КНДР решительный протест и резко раскритиковала запуск межконтинентальной баллистической ракеты.