Посольство: Москва считает недопустимой оценку Госдепом комментариев Антонова по БПЛА
Об этом сказано в распространённом комментарии пресс-секретаря посольства России в США Игоря Гиренко.
«Оценки пресс-секретаря комментариев... Антонова по поводу инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем считаем недопустимыми», — передаёт его слова РИА Новости.
Гиренко добавил, что заявления Антонова основаны на комментарии российского Минобороны, а также дальнейших словах министра иностранных дел Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по этому поводу.
Ранее Антонов заявил, что американские самолёты и корабли не должны близко подходить к границам России.
По его словам, беспилотники США ведут сбор разведданных, которые затем используются ВСУ для нанесения ударов по российским войскам.