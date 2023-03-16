Посольство: Москва считает недопустимой оценку Госдепом комментариев Антонова по БПЛА

Россия расценивает как недопустимые заявления начальника пресс-службы Госдепа Соединённых Штатов Неда Прайса по поводу комментариев российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова об инциденте с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) США над Чёрным морем.

Об этом сказано в распространённом комментарии пресс-секретаря посольства России в США Игоря Гиренко.

«Оценки пресс-секретаря комментариев... Антонова по поводу инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем считаем недопустимыми», — передаёт его слова РИА Новости.

Гиренко добавил, что заявления Антонова основаны на комментарии российского Минобороны, а также дальнейших словах министра иностранных дел Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по этому поводу.

Ранее Антонов заявил, что американские самолёты и корабли не должны близко подходить к границам России.

По его словам, беспилотники США ведут сбор разведданных, которые затем используются ВСУ для нанесения ударов по российским войскам.