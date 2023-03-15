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Глава дирекции по вооружению утверждает, что Франция вступила в военную экономику

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Глава генеральной дирекции по вооружению Франции Эммануэль Кива выразил уверенность, что страна вступила в военную экономику.

Об этом он сказал в интервью газете Le Monde.

«Мы вступили в эту военную экономику», — констатировал Кива.

По его словам, с июня прошлого года во Франции были созданы пять рабочих групп в области оборонной промышленности, которые привели к конкретным результатам.

Речь идёт о результатах в области стратегических запасов, сокращения сроков и увеличения темпов производств, объяснил он.

В ноябре прошлого года стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон может представить новую доктрину национальной стратегии Франции, которая предполагает подготовку страны к возможному вооружённому конфликту.

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