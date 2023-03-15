Посол Украины в Индонезии возмутился тем, что глава Бали приравнял россиян и украинцев

Посол Украины в Индонезии Василий Гамиянин возмутился тем, что губернатор Бали приравнял украинских граждан к российским. По его словам, приравнивание жителей России и Украины — это нападение на украинскую сторону.

«Я не понимаю заявления уважаемого губернатора. Почему он упомянул граждан России и Украины... Я не думаю, что рационально ставить Россию и Украину рядом», — сказал посол, чьи слова опубликовал портал Detik.

Украинский дипломат добавил, что для него это «нападение на надежду Украины», потому что такие заявления «приравнивают Россию и Украину».

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер ранее обратился к властям страны с просьбой прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии.

Такое решение он принял после того, как получил сообщения о «плохом поведении и возможной криминальной активности» со стороны российских и украинских туристов.