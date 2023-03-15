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Захарова напомнила о политике Лондона заговорившему по-русски представителю Британии в ООН

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли, который на заседании Совета безопасности ООН заговорил на русском языке.
Захарова напомнила о политике Лондона заговорившему по-русски представителю Британии в ООН
  • РИА Новости

«Британский дипломат в ООН должен был слышать хоть что-то о Второй мировой войне. Он не может не знать об элементах пропаганды Третьего рейха... Обращение к населению со стороны нацистов велось именно на языке той страны, которую они оккупировали. На территории Советского Союза это был русский язык или языки республик. Поэтому рассказывать о том, что он обращается к нам на нашем языке, а соответственно, имеет за душой не камень, а желание взаимодействовать и уважение к нам, не надо», — сказала Захарова.

По её словам, «сколько лет прошло, а принципы те же самые».

«Это невозможно слушать. Они, видимо, считают, что этот низкий уровень британского образования, который они получили, — что такой же уровень у всех», — сказала Захарова в эфире Sputnik.

Дипломат назвала «абсолютно бесполезными» такие заходы британских дипломатов.

14 марта представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.

Затем уже на английском он заявил, что Лондон не хочет, «чтобы Россия потерпела крах», а, наоборот, желает России быть преуспевающим государством.

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