Небензя: нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева
- AP
Об этом он сказал в ходе созванного по инициативе России заседания Совбеза ООН. Заявление Небензи опубликовал ТАСС.
По его словам, зашкаливающая русофобская кампания на Украине, развязанная украинскими властями, непосредственным образом угрожает международному миру и безопасности.
«Потому что в подобных условиях никакой мир и добрососедские отношения с Украиной невозможны в принципе», — заявил он.
Он добавил, что Москва хочет, чтобы украинские соседи «всего лишь соблюдали элементарные права и свободы, за уважением которых наши западные коллеги так рьяно следят у себя дома».
«Только вот для Украины у них почему-то другие стандарты», — сказал Небензя.
Дипломат добавил, что долгосрочный и устойчивый мир в Европе на русофобии не построишь.
«Хочу, чтобы вы это ясно осознавали», — заявил постпред.
Ранее представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.