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Небензя: нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева.
Небензя: нормальные отношения с Украиной невозможны в условиях русофобии Киева
  • AP

Об этом он сказал в ходе созванного по инициативе России заседания Совбеза ООН. Заявление Небензи опубликовал ТАСС.

По его словам, зашкаливающая русофобская кампания на Украине, развязанная украинскими властями, непосредственным образом угрожает международному миру и безопасности.

«Потому что в подобных условиях никакой мир и добрососедские отношения с Украиной невозможны в принципе», — заявил он.

Он добавил, что Москва хочет, чтобы украинские соседи «всего лишь соблюдали элементарные права и свободы, за уважением которых наши западные коллеги так рьяно следят у себя дома».

«Только вот для Украины у них почему-то другие стандарты», — сказал Небензя.

Дипломат добавил, что долгосрочный и устойчивый мир в Европе на русофобии не построишь.

«Хочу, чтобы вы это ясно осознавали», — заявил постпред.

Ранее представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать, что Лондон не продвигает русофобию.

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