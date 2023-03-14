Национальная разведка США запросила $72,4 млрд на 2024 год

Национальная разведка США запросила $72,4 млрд на работу ведомства в 2024 году.

«Директор национальной разведки раскрыл, что совокупный запрос ассигнований на 2024 финансовый год составляет $72,4 млрд», — говорится в сообщении спецслужбы.

Подробности запроса засекречены.

9 марта администрация президента Байдена запросила $842 млрд на военные расходы в 2024 финансовом году, это на 3,2% больше, чем в 2023-м.

Проект бюджета содержит выделение денег на опережение Китая в глобальной конкуренции и продолжение поддержки Украины.

В частности, Белый дом запросил $753 млн на «противодействие влиянию» России на Украине и $400 млн — в фонд «сдерживания Китая».