В ООН заявили о прогрессе на переговорах о расширении зерновой сделки

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что на переговорах о расширении зерновой сделки есть прогресс, но также остаются препятствия.

«Был достигнут значимый прогресс, но, действительно, остаются некоторые препятствия, особенно в том, что касается платёжных систем», — цитирует его ТАСС.

По словам Дюжаррика, ООН продолжит усилия по преодолению этих препятствий.

Ранее российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.