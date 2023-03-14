Нидерланды передадут Украине минные тральщики и системы обнаружения беспилотников

Нидерланды передадут Украине два минных тральщика и радиолокационные системы обнаружения беспилотников, а также системы строительства мостов и переправ.

Об этом заявило Минобороны королевства.

Два минных тральщика, которые стоят на вооружении ВМС Нидерландов, могут быть переданы ВСУ не ранее 2025 года — сначала европейской стране нужно получить новые суда для проведения противоминных операций.

При этом системы M3 для быстрого строительства мостов и переправ и радиолокационные системы обнаружения БПЛА закупаются у промышленных предприятий для передачи украинской армии.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания не будут участвовать в поставке танков Leopard 2 германского производства для ВСУ.