Нидерланды передадут Украине минные тральщики и системы обнаружения беспилотников
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Об этом заявило Минобороны королевства.
Два минных тральщика, которые стоят на вооружении ВМС Нидерландов, могут быть переданы ВСУ не ранее 2025 года — сначала европейской стране нужно получить новые суда для проведения противоминных операций.
При этом системы M3 для быстрого строительства мостов и переправ и радиолокационные системы обнаружения БПЛА закупаются у промышленных предприятий для передачи украинской армии.
Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания не будут участвовать в поставке танков Leopard 2 германского производства для ВСУ.