Байден во время выступления на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он
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- © Evan Vucci
Фрагмент выступления Байдена опубликовал Белый дом.
Обращаясь к экипажу линкора «Миссури», Байден крикнул: «Вы нас слышите?» — ему в ответ крикнули «ура».
«Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать «Вольно!»? Я их главнокомандующий, правильно?» — задался вопросом президент.
Байден выступал на трибуне вместе с премьер-министрами Британии и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе, пишет РИА Новости.