Байден во время выступления на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он

Американский президент Джо Байден во время посещения военной базы Point Loma в Калифорнии задался вопросом, является ли он главнокомандующим ВС США.

Фрагмент выступления Байдена опубликовал Белый дом.

Обращаясь к экипажу линкора «Миссури», Байден крикнул: «Вы нас слышите?» — ему в ответ крикнули «ура».

«Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать «Вольно!»? Я их главнокомандующий, правильно?» — задался вопросом президент.

Байден выступал на трибуне вместе с премьер-министрами Британии и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе, пишет РИА Новости.