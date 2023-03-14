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Байден во время выступления на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он

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Американский президент Джо Байден во время посещения военной базы Point Loma в Калифорнии задался вопросом, является ли он главнокомандующим ВС США.
Байден во время выступления на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он
  • AP
  • © Evan Vucci

Фрагмент выступления Байдена опубликовал Белый дом.

Обращаясь к экипажу линкора «Миссури», Байден крикнул: «Вы нас слышите?» — ему в ответ крикнули «ура».

«Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать «Вольно!»? Я их главнокомандующий, правильно?» — задался вопросом президент.

Байден выступал на трибуне вместе с премьер-министрами Британии и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе, пишет РИА Новости.

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