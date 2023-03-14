МИД России: США создают новые очаги напряжённости в Грузии и Молдавии

Россию беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, где Соединённые Штаты создают новые очаги напряжения.

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Нас беспокоит ситуация в Грузии и Молдавии, поскольку это страны, которые далеко расположены от Америки, которая пытается им диктовать, что делать или не делать», — цитирует его РИА Новости.

Грушко отметил, что США и их партнёры «ведут дело к тому», чтобы создавать новые очаги напряжённости на границах России.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы «вредоносному вмешательству» со стороны России.

Лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что нынешние события в Грузии «оркестрируются» извне, а также очень напоминают киевский «майдан».