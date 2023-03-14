Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш
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«Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гёксун провинции Кахраманмараш в 09:47», — приводит TRT Haber заявление.
Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине около 7 км.
По данным турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс.
Ранее стало известно, что поисково-спасательная операция после землетрясений в Турции стала самой масштабной из всех координируемых ООН.