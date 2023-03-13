В Пентагоне анонсировали новое заседание контактной группы по военной помощи Украине

В Пентагоне сообщили, что новое заседание членов контактной группы по вопросам предоставления военной помощи Украине состоится 15 марта.

Об этом ведомство сообщило по итогам телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Ранее издание The Economist писало, что поток оружия, поставляемого из западных стран на Украину, превратился из ручья в реку.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит главам Минобороны стран ЕС поставить Киеву имеющиеся на европейских складах боеприпасы.