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В Пентагоне анонсировали новое заседание контактной группы по военной помощи Украине

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В Пентагоне сообщили, что новое заседание членов контактной группы по вопросам предоставления военной помощи Украине состоится 15 марта.

Об этом ведомство сообщило по итогам телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Ранее издание The Economist писало, что поток оружия, поставляемого из западных стран на Украину, превратился из ручья в реку

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит главам Минобороны стран ЕС поставить Киеву имеющиеся на европейских складах боеприпасы.

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