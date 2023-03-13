Bild: в ФРГ уволят генерального инспектора бундесвера, оценивавшего действия ВС России

Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Эберхард Цорн будет отправлен в отставку по решению министра обороны страны Бориса Писториуса.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В сообщении говорится, что в сентябре 2022 года Цорн заявлял, что российские войска могут «открыть второй фронт» и отмечал большие возможности России в военном плане.

Место Цорна займёт генерал-лейтенант Карстен Брейер, пишет газета.

Ранее уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в эфире телеканала NTV заявила, что в Вооружённых силах Германии «не хватает всего», это затрудняет несение службы.