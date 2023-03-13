Белый дом: США выделят $4,6 млрд на развитие промышленной базы для строительства подлодок
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила высокопоставленный представитель Белого дома.
По её словам, к финансированию американской базы подводных лодок также намерена присоединиться Австралия.
При этом она не указала точные объёмы финансирования Канберры.
Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием.