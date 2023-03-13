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Белый дом: США выделят $4,6 млрд на развитие промышленной базы для строительства подлодок

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Соединённые Штаты в течение следующих пяти лет намерены выделить $4,6 млрд на развитие своей промышленной базы для строительства и обслуживания подводных лодок.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила высокопоставленный представитель Белого дома.

По её словам, к финансированию американской базы подводных лодок также намерена присоединиться Австралия.

При этом она не указала точные объёмы финансирования Канберры.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия планируют разработать новую подводную лодку с ядерной силовой установкой и конвенциональным оружием.

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