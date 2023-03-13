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В Лондоне заявили о готовности к диалогу с Москвой по окончании конфликта на Украине

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Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что Лондон готов вернуться к диалогу с Москвой по окончании конфликта на Украине.
В Лондоне заявили о готовности к диалогу с Москвой по окончании конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Его слова приводит ТАСС.

«Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий (момент) для этого, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики», — сказал он.

Также в канцелярии британского премьера заявили о готовности к взаимодействию с любой страной при условии соблюдения «стабильности мирового порядка».

В Лондоне добавили, что сейчас каналы диалога и деэскалации с Россией «существенно ограничены», но они могут быть восстановлены, «когда придёт время».

Ранее сообщалось, что Британия в обновлённой стратегии обороны называет главным приоритетом противодействие угрозе, которую якобы представляют действия России для Европы.

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