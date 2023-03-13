В Лондоне заявили о готовности к диалогу с Москвой по окончании конфликта на Украине
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Его слова приводит ТАСС.
«Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий (момент) для этого, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики», — сказал он.
Также в канцелярии британского премьера заявили о готовности к взаимодействию с любой страной при условии соблюдения «стабильности мирового порядка».
В Лондоне добавили, что сейчас каналы диалога и деэскалации с Россией «существенно ограничены», но они могут быть восстановлены, «когда придёт время».
Ранее сообщалось, что Британия в обновлённой стратегии обороны называет главным приоритетом противодействие угрозе, которую якобы представляют действия России для Европы.