Депутат ЕП Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине после слов премьера Австралии
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Он поинтересовался в своём Twitter, значит ли это, что оба политика привержены миру.
«Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине?» — задал вопрос Уоллес.
Уоллес также спросил, прекратится ли поддержка Британией и Австралией «американской войны против Китая».
Кроме того, депутат поинтересовался, будут ли Албаниз и Сунак способствовать свободе СМИ и освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Ранее в канцелярии Сунака заявили, что Великобритания увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете украинского конфликта.