Депутат ЕП Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине после слов премьера Австралии

Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине после слов премьер-министра Австралии Энтони Албаниза о том, что они с британским коллегой Риши Сунаком выступают за достижение безопасного и стабильного мира.

Он поинтересовался в своём Twitter, значит ли это, что оба политика привержены миру.

«Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине?» — задал вопрос Уоллес.

Уоллес также спросил, прекратится ли поддержка Британией и Австралией «американской войны против Китая».

Кроме того, депутат поинтересовался, будут ли Албаниз и Сунак способствовать свободе СМИ и освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ранее в канцелярии Сунака заявили, что Великобритания увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете украинского конфликта.