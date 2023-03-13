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Депутат ЕП Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине после слов премьера Австралии

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Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине после слов премьер-министра Австралии Энтони Албаниза о том, что они с британским коллегой Риши Сунаком выступают за достижение безопасного и стабильного мира.
Депутат ЕП Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине после слов премьера Австралии
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Он поинтересовался в своём Twitter, значит ли это, что оба политика привержены миру.

«Больше никакой поддержки прокси-войны США и НАТО на Украине?» — задал вопрос Уоллес. 

Уоллес также спросил, прекратится ли поддержка Британией и Австралией «американской войны против Китая».

Кроме того, депутат поинтересовался, будут ли Албаниз и Сунак способствовать свободе СМИ и освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ранее в канцелярии Сунака заявили, что Великобритания увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд) в ближайшие два года в свете украинского конфликта.

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