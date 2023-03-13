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В Германии регулятор ввёл мораторий на выплаты кредиторам обанкротившегося банка SVB

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Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) ввело мораторий на удовлетворение требований кредиторов германского филиала Silicon Valley Bank.
В Германии регулятор ввёл мораторий на выплаты кредиторам обанкротившегося банка SVB
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«BaFin сегодня ввело запрет на реализацию и проведение платежей Silicon Valley Bank Germany Branch в связи с существующим риском выполнения обязательств перед кредиторами. Кроме того, BaFin ввело мораторий и приказало закрыть банк для операций с клиентами», — заявило ведомство.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти не будут спасать финансовое учреждение.

Издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank.

По мнению экс-президента США Дональда Трампа, страна стоит на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики главы Белого дома Джо Байдена.

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