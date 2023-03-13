В Германии регулятор ввёл мораторий на выплаты кредиторам обанкротившегося банка SVB

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) ввело мораторий на удовлетворение требований кредиторов германского филиала Silicon Valley Bank.

«BaFin сегодня ввело запрет на реализацию и проведение платежей Silicon Valley Bank Germany Branch в связи с существующим риском выполнения обязательств перед кредиторами. Кроме того, BaFin ввело мораторий и приказало закрыть банк для операций с клиентами», — заявило ведомство.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти не будут спасать финансовое учреждение.

Издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank.

По мнению экс-президента США Дональда Трампа, страна стоит на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики главы Белого дома Джо Байдена.