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Глава Минфина Британии заявил, что группа HSBC купила филиал обанкротившегося банка SVB

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Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings купила британский филиал обанкротившегося ранее американского банка Silicon Valley Bank. Об этом сообщил глава Минфина Британии Джереми Хант.
Глава Минфина Британии заявил, что группа HSBC купила филиал обанкротившегося банка SVB
  • AP
  • © Alastair Grant

«Сегодня правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK группе HSBC», — написал он в Twitter.

Хант добавил, что это обеспечит защищённость вкладов клиентов.

Ранее издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.

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