Глава Минфина Британии заявил, что группа HSBC купила филиал обанкротившегося банка SVB
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- © Alastair Grant
«Сегодня правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK группе HSBC», — написал он в Twitter.
Хант добавил, что это обеспечит защищённость вкладов клиентов.
Ранее издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).
11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.
Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.