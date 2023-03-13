Глава Минфина Британии заявил, что группа HSBC купила филиал обанкротившегося банка SVB

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings купила британский филиал обанкротившегося ранее американского банка Silicon Valley Bank. Об этом сообщил глава Минфина Британии Джереми Хант.

«Сегодня правительство и Банк Англии способствовали частной продаже Silicon Valley Bank UK группе HSBC», — написал он в Twitter.

Хант добавил, что это обеспечит защищённость вкладов клиентов.

Ранее издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.