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Байден 13 марта выступит с обращением по защите банковской системы США

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что 13 марта выступит с обращением, посвящённым защите американской банковской системы.

«Я выступлю с обращением о том, как мы будем поддерживать устойчивой банковскую систему для защиты исторического экономического восстановления», — передаёт сообщение американского лидера РИА Новости.

Байден добавил, что по его распоряжению глава Минфина США и директор совета по национальной экономике все выходные работали над поиском решения в связи с банкротством и закрытием банков Silicon Valley Bank and Signature Bank.

По его словам, решение гарантирует, что доллары налогоплательщиков не окажутся под угрозой.

Портал Axios сообщил, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).

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