В МИД Никарагуа сообщили о приостановке дипотношений с Ватиканом
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«Правительство Никарагуа вынуждено было приостановить дипломатические отношения между Ватиканом и Никарагуа», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
О причинах соответствующего решения не сообщается.
В октябре 2022 года в Министерстве иностранных дел Никарагуа сообщили о разрыве дипломатических отношений с Нидерландами из-за вмешательства королевства во внутренние дела республики.
Ранее в Белом доме США заявили об обеспокоенности вопросом взаимодействия России и Никарагуа.