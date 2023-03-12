В МИД Никарагуа сообщили о приостановке дипотношений с Ватиканом

Никарагуа приостановила дипотношения с Ватиканом, заявили в МИД латиноамериканского государства.

«Правительство Никарагуа вынуждено было приостановить дипломатические отношения между Ватиканом и Никарагуа», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

О причинах соответствующего решения не сообщается.

В октябре 2022 года в Министерстве иностранных дел Никарагуа сообщили о разрыве дипломатических отношений с Нидерландами из-за вмешательства королевства во внутренние дела республики.

Ранее в Белом доме США заявили об обеспокоенности вопросом взаимодействия России и Никарагуа.