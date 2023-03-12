Главы МИД Ирана и Белоруссии обсудили торговлю и инвестиции

Главы МИД Белоруссии и Ирана Сергей Алейник и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили двусторонние отношения государств, уделив особое внимание реализации совместных проектов.

«Состоялся обмен мнениями по наиболее перспективным направлениям торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении белорусского МИД в Facebook*.

В рамках диалога главы внешнеполитических ведомств определили дальнейшие шаги по укреплению межгосударственного диалога по интересующим направлениям.

Ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко 12 марта отправляется с визитом в Иран.

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