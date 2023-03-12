Глава Минобороны Акар: Турция надеется на позитивное решение по продлению зерновой сделки

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара рассчитывает на позитивное решение России и Украины по вопросу продления зерновой сделки.

Слова Акара приводит агентство Anadolu.

«Мы рассчитываем на позитивное решение сторон по продлению этой сделки», — подчеркнул турецкий министр.

Акар добавил, что турецкие власти уверены в том, что инициатива будет продлена 18 марта.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал продлить зерновую сделку после 18 марта.

МИД России заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.