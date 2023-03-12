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Американский политик-демократ Янг назвал удержание мирового господства главной целью США

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Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что главной целью США было и является жёсткое удержание мирового господства.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона», — говорится в сообщении.

По словам политика, такая тенденция началась примерно с 1943 года.

Ранее Джеффри Янг заявил, что ввод войск НАТО на Украину приведёт к третьей мировой войне.

Также, по его словам, США начали скатываться к фашизму после бомбардировки Хиросимы.

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