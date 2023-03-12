Американский политик-демократ Янг назвал удержание мирового господства главной целью США
Об этом он написал в своём Twitter.
«Вся внешняя политика США сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать доминированию Вашингтона», — говорится в сообщении.
По словам политика, такая тенденция началась примерно с 1943 года.
Ранее Джеффри Янг заявил, что ввод войск НАТО на Украину приведёт к третьей мировой войне.
Также, по его словам, США начали скатываться к фашизму после бомбардировки Хиросимы.