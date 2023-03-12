Telegraph: в обзоре безопасности Британии будет рассмотрена угроза Тайваню

Новый комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании будет включать в себя упоминание угрозы, которую КНР представляет для Тайваня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Отмечается, что «обновлённый» документ будет опубликован 13 марта.

«В нём будет предпринята попытка найти баланс между более жёстким подходом к «вызывающему» поведению Китая и сохранением сотрудничества в определённых областях», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что США по-разному относятся к суверенитету в ситуациях с Тайванем и Украиной.

Также в КНР назвали Тайвань красной линией в отношениях с США.