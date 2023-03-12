На Крите прошёл митинг против непристойного поведения военных США на острове
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный портал Flashnews.gr.
Как сообщает портал, участники акции осудили «неприемлемое» поведение моряков США и НАТО из экипажа авианосца «Джордж Буш», вызвавших 10 марта «серию инцидентов в Ханье».
Отмечается, что митингующие держали транспаранты с лозунгами «НАТО, прочь из Эгейского моря».
«По требованию собравшихся к ним вышел мэр, которому была вручена резолюция протеста», — говорится в сообщении.
Ранее в Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине.
Также тысячи фермеров 11 марта приняли участие в протестной акции в Гааге.