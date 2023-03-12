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На Крите прошёл митинг против непристойного поведения военных США на острове

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Комитет мира греческого города Ханья на острове Крит провёл митинг против непристойного поведения военных с американского авианосца «Джордж Буш».

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный портал Flashnews.gr.

Как сообщает портал, участники акции осудили «неприемлемое» поведение моряков США и НАТО из экипажа авианосца «Джордж Буш», вызвавших 10 марта «серию инцидентов в Ханье». 

Отмечается, что митингующие держали транспаранты с лозунгами «НАТО, прочь из Эгейского моря».

«По требованию собравшихся к ним вышел мэр, которому была вручена резолюция протеста», — говорится в сообщении.

Ранее в Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине.

Также тысячи фермеров 11 марта приняли участие в протестной акции в Гааге.

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