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Папа Римский Франциск заявил, что ценит отношения с послом России Авдеевым

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Папа Римский Франциск рассказал, что ценит отношения с послом России при Святом престоле Александром Авдеевым.

«У меня отличные отношения с российским послом... Это очень серьёзный человек, профессионал, с ним можно вести диалог. И пока можно вести диалог, мы будем двигаться вперёд», — цитирует его ТАСС.

Папа Римский назвал Авдеева «достойным, великолепным человеком».

Папа Римский ранее рассказал о своей беседе с российским президентом Владимиром Путиным и назвал его «культурным человеком».

Папа Римский Франциск также заявил, что открыт для встреч с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.

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