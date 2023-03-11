NOZ: за год в зону украинского конфликта из Германии выехал 61 преступник

С февраля 2022 года 61 преступник приехал из Германии в зону боевых действий на Украине.

Об этом пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране Конституции Германии.

«В общей сложности 61 экстремист и политически мотивированный преступник выехал из Германии в зону боевых действий», — приводит текст статьи РИА Новости.

Ранее издание Postimees сообщило, что под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, сражавшийся на стороне ВСУ.

Также сообщалось, что наёмник из Франции погиб на Украине, его тело вскоре доставят на родину.