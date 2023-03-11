Французский историк Эммануэль Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью российских властей.

«У России есть хорошие шансы выйти из этой ситуации победителем... Сейчас русские делают всё, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы», — цитирует его РИА Новости.

Тодд отметил, что Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать украинцев по образцу армий НАТО.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что украинцы умирают за интересы стран Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в НАТО не понимают всего происходящего в Артёмовске (Бахмуте) и не владеют ситуацией.