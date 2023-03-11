Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом.

Такое мнение выразил депутат Европарламента Мик Уоллес.

По его словам, НАТО не стремится продвигать мир и безопасность.

«Его расширение, вмешательство и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной — но ЕС отрицает это», — написал он в Twitter.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что украинцы умирают за интересы стран Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в НАТО не понимают всего происходящего в Артёмовске (Бахмуте) и не владеют ситуацией.