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Депутат Европарламента Уоллес обвинил НАТО в конфликте между Россией и Украиной

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Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом.
Депутат Европарламента Уоллес обвинил НАТО в конфликте между Россией и Украиной
  • Gettyimages.ru

Такое мнение выразил депутат Европарламента Мик Уоллес.

По его словам, НАТО не стремится продвигать мир и безопасность.

«Его расширение, вмешательство и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной — но ЕС отрицает это», — написал он в Twitter.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что украинцы умирают за интересы стран Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в НАТО не понимают всего происходящего в Артёмовске (Бахмуте) и не владеют ситуацией.

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