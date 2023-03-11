Депутат Европарламента Уоллес обвинил НАТО в конфликте между Россией и Украиной
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Такое мнение выразил депутат Европарламента Мик Уоллес.
По его словам, НАТО не стремится продвигать мир и безопасность.
«Его расширение, вмешательство и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной — но ЕС отрицает это», — написал он в Twitter.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что украинцы умирают за интересы стран Североатлантического альянса.
Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в НАТО не понимают всего происходящего в Артёмовске (Бахмуте) и не владеют ситуацией.