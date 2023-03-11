Посол США заявила об интересе Вашингтона в разработке стратегии для черноморского региона

В Вашингтоне заинтересованы в разработке стратегии для черноморского региона в партнёрстве со странами оттуда, заявила посол США в Румынии Кэтлин Кавалек в интервью телеканалу Digi 24.

Она отметила, что украинский конфликт сделал регион более важным.

«Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии в партнёрстве со странами региона для решения таких вопросов, как свобода судоходства, оборона и сдерживание, обмен информацией, экономическое развитие», — цитирует посла РИА Новости.

Кавалек отметила, что Вашингтон поддерживает отношения с партнёрами по этой теме — так, в ближайшее время состоится заседание Стратегического диалога в Румынии.

В декабре 2022 года над нейтральными водами Чёрного моря недалеко от Крыма замечен американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10.

В конце октября беспилотник США также был замечен недалеко от Севастополя.

Информация о нём появилась на фоне атаки дронов на город, о которой сообщил губернатор Михаил Развожаев. Её отбил Черноморский флот.