Британия и Франция планируют поставить на вооружение новую ПКР Future Cruise

Великобритания и Франция запланировали поставить на вооружение новую противокорабельную ракету, разрабатываемую с 2011 года, к 2030 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление стран, подразумевается крылатая противокорабельная ракета (ПКР) Future Cruise/Anti-Ship Weapon (FC/ASW).

Лондон и Париж обязались в рамках сотрудничества предпринимать действия, направленные на развитие программы FC/ASW, чтобы не допустить пробелов в своём военном потенциале.

«Франция и Соединённое Королевство будут продвигать ключевые проекты, чтобы создать новейшие комплексные системы вооружений... В частности, они обязуются обеспечить поступление новых крылатых ракет в 2030 году», — говорится в тексте заявления.

Ранее газета Politico писала, что Великобритания и Франция намереваются зарыть топор войны, чтобы послать России сигнал о единстве Запада.

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что рассчитывает на перезапуск двусторонних отношений Великобритании и Франции.

В рамках встречи Сунака с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны намерены обсудить укрепление промышленного сотрудничества, включая совместную разработку дальнобойного оружия следующего поколения.