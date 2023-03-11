Эксперт из ФРГ Свистек допустил причастность государства к терактам на «Северных потоках»

Научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек в эфире ZDF заявил, что «проукраинская группировка» не могла совершить теракты на «Северных потоках».

«Всё это (Средства для диверсии. — RT) можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство», — цитирует его РИА Новости.

По мнению эксперта, ни одна группировка не могла совершить саботаж на таком уровне. Он отметил, что на подготовку такого теракта могут уйти месяцы и даже годы, и он требует особых навыков и умений.

Кроме того, по словам Свистека, для подрыва такого уровня необходима мощная финансовая поддержка и особые средства, в том числе взрывчатка, которую «нельзя просто так купить на строительном рынке».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что ЦРУ летом прошлого года предупреждало коллег из Европы, что украинские граждане могут готовить теракт на «Северных потоках».

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.