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Foreign Policy: таможня США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России

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Таможня Соединённых Штатов передала Украине три древних меча и каменный топор, обнаруженные в посылке из России.

Об этом пишет Foreign Policy.

В материале сказано, что украинские учёные датировали железные мечи VI-V веком до нашей эры.

Кроме того, издание ссылается на неназванного дипломата из Украины, который сообщил, что старинное оружие было отправлено из Краснодарского края и задержано в прошлом году в аэропорту Нью-Йорка.

Отмечается, что таможенники США перехватили более 20 посылок от того же отправителя.

6 марта военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие

Издание Forbes также сообщило, что ВСУ не получили от Запада нужной техники для создания сбалансированных общевойсковых соединений.

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