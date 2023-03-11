Foreign Policy: таможня США передала Украине древнее оружие, найденное в посылке из России
Об этом пишет Foreign Policy.
В материале сказано, что украинские учёные датировали железные мечи VI-V веком до нашей эры.
Кроме того, издание ссылается на неназванного дипломата из Украины, который сообщил, что старинное оружие было отправлено из Краснодарского края и задержано в прошлом году в аэропорту Нью-Йорка.
Отмечается, что таможенники США перехватили более 20 посылок от того же отправителя.
6 марта военные Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) пожаловались на низкие шансы выжить и на старое оружие.
Издание Forbes также сообщило, что ВСУ не получили от Запада нужной техники для создания сбалансированных общевойсковых соединений.