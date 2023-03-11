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Ульянов: нынешняя сессия Совета управляющих МАГАТЭ была «неплохой» для России и всего мира

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал первую в текущем году сессию Совета управляющих МАГАТЭ.

«Для России и всего международного сообщества эта сессия Совета управляющих МАГАТЭ была неплохой», — написал он в Telegram.

По словам Ульянова, предыдущие сессии были «гораздо более сомнительными».

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси гендиректором агентства на второй срок.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что договорённость о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но её заблокировал Киев.

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