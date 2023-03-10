В ФРГ заявили, что Шольц принял к сведению новые данные СМИ о расследовании по Nord Stream
- Gettyimages.ru
- © Carsten Koall
«Канцлер принял к сведению эти публикации, как и до этого публикации Сеймура Херша. За канцлера могу сказать — он рад, что расследование продвигается», — цитирует её ТАСС.
Она выразила благодарность следственным органам от имени Шольца.
Вместе с этим Хофман отказалась отвечать на вопросы по следствию и переадресовала их в Генеральную прокуратуру ФРГ.
ЧП на трёх нитках системы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве видят «глухую стену нежелания» разбираться с произошедшим терактом.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что европейские союзники США в вопросе подрыва «Северных потоков» отказались от собственного суверенитета и «читают американский политический рэп».