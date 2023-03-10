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В ФРГ заявили, что Шольц принял к сведению новые данные СМИ о расследовании по Nord Stream

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял к сведению новую информацию от СМИ по расследованию диверсий на «Северных потоках» и положительно отнёсся к продвижению дела, заявила представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман.
В ФРГ заявили, что Шольц принял к сведению новые данные СМИ о расследовании по Nord Stream
  • Gettyimages.ru
  • © Carsten Koall

«Канцлер принял к сведению эти публикации, как и до этого публикации Сеймура Херша. За канцлера могу сказать — он рад, что расследование продвигается», — цитирует её ТАСС.

Она выразила благодарность следственным органам от имени Шольца.

Вместе с этим Хофман отказалась отвечать на вопросы по следствию и переадресовала их в Генеральную прокуратуру ФРГ.

ЧП на трёх нитках системы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её. 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве видят «глухую стену нежелания» разбираться с произошедшим терактом.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что европейские союзники США в вопросе подрыва «Северных потоков» отказались от собственного суверенитета и «читают американский политический рэп».

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