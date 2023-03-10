Лавров заявил, что беседа с Блинкеном на полях G20 получилась конструктивной

Беседа с главой Госдепа США Энтони Блинкеном на полях G20 получилась конструктивной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в передаче «Большая игра».

«Мы говорили конструктивно, без каких-либо эмоций. Мы пожали друг другу руки и при встрече, и при расставании. Это был нормальный разговор», — цитирует его ТАСС.

Лавров отметил, что беседа на полях какого-то мероприятия никогда не была сенсацией.

«Я не знаю, насколько это отражает понимание Соединёнными Штатами абсолютной ненормальности ситуации, когда все каналы диалога они обрубили, но... Это был абсолютно цивилизованный разговор», — добавил министр.

Он добавил, что в рамках диалога обсуждались вопросы в контексте Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и ситуация на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.

По её словам, Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.