Лавров заявил, что беседа с Блинкеном на полях G20 получилась конструктивной
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«Мы говорили конструктивно, без каких-либо эмоций. Мы пожали друг другу руки и при встрече, и при расставании. Это был нормальный разговор», — цитирует его ТАСС.
Лавров отметил, что беседа на полях какого-то мероприятия никогда не была сенсацией.
«Я не знаю, насколько это отражает понимание Соединёнными Штатами абсолютной ненормальности ситуации, когда все каналы диалога они обрубили, но... Это был абсолютно цивилизованный разговор», — добавил министр.
Он добавил, что в рамках диалога обсуждались вопросы в контексте Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и ситуация на Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.
По её словам, Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.