В Еврокомиссии заявили о готовности оказать помощь Германии в связи с убийством в Гамбурге
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Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон.
«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел Германии. Мы готовы оказать любую необходимую помощь», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что в Гамбурге произошла стрельба, в результате чего погибли не менее шести человек.
Как сообщало издание Hamburger Morgenpost, не менее 24 человек получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал стрельбу в Гамбурге «жестоким актом насилия» и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.