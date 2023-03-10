В Еврокомиссии заявили о готовности оказать помощь Германии в связи с убийством в Гамбурге

Евросоюз готов оказать любую помощь Германии в связи со стрельбой в Гамбурге.

Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон.

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел Германии. Мы готовы оказать любую необходимую помощь», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что в Гамбурге произошла стрельба, в результате чего погибли не менее шести человек.

Как сообщало издание Hamburger Morgenpost, не менее 24 человек получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал стрельбу в Гамбурге «жестоким актом насилия» и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.