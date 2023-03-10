В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

Китай призывает США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она напомнила, что сирийский кризис стал причиной гибели по меньшей мере 350 тыс. человек за 13 лет, ещё порядка 14 млн жителей остро нуждаются в гумпомощи.

«Тем не менее США по-прежнему считают, что ещё слишком рано выводить войска и не намерены прекращать своё незаконное военное присутствие в Сирии. Китай призывает США... немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.

Мао Нин также призвала американские власти отменить односторонние санкции против САР и усугубление гуманитарной катастрофы.

19 февраля на военной базе США в Сирии после ракетного обстрела произошёл пожар.

9 марта Палата представителей Соединённых Штатов не приняла резолюцию, предполагающую вывод американских войск из Сирии.