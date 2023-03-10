Узнать больше

В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии

Короткая ссылка
Китай призывает США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии
  • AP
  • © Liu Zheng

Она напомнила, что сирийский кризис стал причиной гибели по меньшей мере 350 тыс. человек за 13 лет, ещё порядка 14 млн жителей остро нуждаются в гумпомощи.

«Тем не менее США по-прежнему считают, что ещё слишком рано выводить войска и не намерены прекращать своё незаконное военное присутствие в Сирии. Китай призывает США... немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.

Мао Нин также призвала американские власти отменить односторонние санкции против САР и усугубление гуманитарной катастрофы.

19 февраля на военной базе США в Сирии после ракетного обстрела произошёл пожар.

9 марта Палата представителей Соединённых Штатов не приняла резолюцию, предполагающую вывод американских войск из Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить