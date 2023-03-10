В Китае призвали США прекратить незаконное военное присутствие в Сирии
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Она напомнила, что сирийский кризис стал причиной гибели по меньшей мере 350 тыс. человек за 13 лет, ещё порядка 14 млн жителей остро нуждаются в гумпомощи.
«Тем не менее США по-прежнему считают, что ещё слишком рано выводить войска и не намерены прекращать своё незаконное военное присутствие в Сирии. Китай призывает США... немедленно завершить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.
Мао Нин также призвала американские власти отменить односторонние санкции против САР и усугубление гуманитарной катастрофы.
19 февраля на военной базе США в Сирии после ракетного обстрела произошёл пожар.
9 марта Палата представителей Соединённых Штатов не приняла резолюцию, предполагающую вывод американских войск из Сирии.